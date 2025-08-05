Kazakistan'da Kaybolan Askeri Helikopterin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Kazakistan'ın Almatı bölgesindeki Sorbulak Gölü'ne düşen askeri helikopterin mürettebatını arama çalışmaları 11. günde de devam ediyor. Zorlu hava koşulları ve görünürlük sorunları nedeniyle arama operasyonları güçlükle sürdürülüyor.

ALMATI, 5 Ağustos (Xinhua) -- Kazakistan'ın Almatı bölgesindeki Sorbulak Gölü'ne düşen askeri helikopterin mürettebatını arama çalışmalarına 11. günde de devam edildi.

Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada farklı devlet kurumlarından 330'dan fazla personel, 59 araç, 23 tekne, 12 insansız hava aracı, sonar, yer altı radarları, havacılık ve köpek birimlerinin arama operasyonlarına katıldığı belirtildi. Yoğun çamur, zayıf su altı görüşü ve istikrarsız hava koşulları nedeniyle arama çalışmalarını zorlukla yürütüldüğü kaydedildi.

Arama çalışmalarını yönlendirmek ve kazanın nedenini araştırmak amacıyla özel bir komisyon oluşturulurken, teknik uzmanlar, hava aracı bakım kayıtlarını, hava ve çevre verilerini ve kolluk kuvvetleriyle havacılık kurumlarından gelen materyalleri inceliyor.

Üç kişilik mürettebatı bulunan EC-145 tipi askeri helikopter 25 Temmuz'da radardan kaybolmuş, bir gün sonra gölde yağ izleri ve hava aracı parçalarına rastlanmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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