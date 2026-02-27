Haberler

Kazakistan'da Doğalgaz Patlaması: 7 Ölü, 19 Yaralı

Güncelleme:
Kazakistan'ın Shchuchinsk tatil beldesinde meydana gelen doğalgaz patlamasında 7 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangının tamamen söndürüldüğü, hayatını kaybedenler arasında 16 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu bildirildi.

ASTANA, 27 Şubat (Xinhua) -- Kazakistan'ın kuzeyindeki tatil beldesi Shchuchinsk'te bir kafede meydana gelen şiddetli doğalgaz patlamasında 7 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

Yerel basına göre, 26 Şubat'ı 27 Şubat'a bağlayan gece, Akmola bölgesinin Burabay ilçesindeki apartmana bitişik tek katlı kafede gaz-hava karışımının tutuşması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından kafede yangın çıktı.

Bölgedeki acil durum departmanı, yangının tamamen söndürüldüğünü bildirdi.

Yetkililere göre, hayatını kaybedenlerden 5'i olay yerinde, diğer 2'si ise yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdi. Ölenler arasında 16 yaşındaki bir kız çocuğu da bulunuyor.

Yaralılardan 13'ünün hastanedeki tedavisi sürüyor. Yaralıların büyük bölümünde farklı derecelerde yanıklar tespit edildiği ve aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu bildirildi.

Yetkililer, patlamanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Kaynak: Xinhua
