Kazakistan'da An-2 tipi uçağın düşmesi sonucu pilot öldü

Kazakistan'ın Pavlodar bölgesinde tarımsal faaliyet yürüten An-2 tipi uçak, elektrik hatlarına takılarak düştü. Kazada iki pilottan biri hayatını kaybederken diğeri yaralı kurtuldu.

Kazakistan'ın Pavlodar bölgesinde An-2 tipi uçağın düşmesi sonucu iki pilottan biri öldü, diğeri yaralı kurtuldu.

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, kazanın ülkenin Pavlodar bölgesine bağlı Jelezinka köyü yakınlarında meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, Hafif ve Ultra Hafif Havacılık İşletmecileri Birliği (ELISA) tarafından işletilen An-2 tipi uçağın tarımsal havacılık faaliyetleri kapsamında uçuş gerçekleştirdiği aktarıldı.

İlk belirlemelere göre uçağın elektrik iletim hatlarına temas ettiği ifade edildi.

Kazada, iki kişilik mürettebatın bulunduğu uçakta pilotlardan birinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Diğer pilotun Acil Durumlar Departmanı ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldığı ve bilincinin açık olduğu kaydedildi.

Kazanın, Kazakistan Ulaştırma Bakanlığına bağlı Ulaşım Olayları ve Kazaları Araştırma Dairesi tarafından yürütülecek soruşturma kapsamında inceleneceği ve ilgili ekiplerin olay yerine sevk edildiği bilgisi verildi.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova
