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Kazada yaralanan Elif Nur, 9 gün sonra hayatını kaybetti (2)

Kazada yaralanan Elif Nur, 9 gün sonra hayatını kaybetti (2)
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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIÇanakkale'de kullandığı otomobilin refüje çarpıp, takla atması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 9 gün sonra hayatını kaybeden Elif Nur Çalışkan için öğle vakti Lapseki ilçesindeki Şehitler Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Çanakkale'de kullandığı otomobilin refüje çarpıp, takla atması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 9 gün sonra hayatını kaybeden Elif Nur Çalışkan için öğle vakti Lapseki ilçesindeki Şehitler Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen 2 çocuk annesi Çalışkan'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Elif Nur Çalışkan'ın bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Lapseki İlçe Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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