KAZADA ÖLEN SÜRÜCÜ, İNGİLTERE'YE GİTMEDEN ÖNCE EŞİ VE KIZIYLA SON KEZ GEZİNTİYE ÇIKMIŞ

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden iki sürücüden İrfan Keskin'in (50), İngiltere'den oturum izni aldığı, gitmeden önce son kez eşi Gülhanım ve Merve ile gezmeye çıktıkları belirtildi.

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden iki sürücüden İrfan Keskin'in (50), İngiltere'den oturum izni aldığı, gitmeden önce son kez eşi Gülhanım ve Merve ile gezmeye çıktıkları belirtildi. Diğer sürücü İdris Ülger (18) toprağa verilirken, tedavileri süren 6 yaralıdan Gülhanım Keskin ile kızı Merve'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Talas ilçesi Komando Caddesi'nde meydana geldi. İdris Ülger yönetimindeki 38 AHH 737 plakalı otomobil ile İrfan Keskin'in kullandığı 38 ABP 456 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki sürücü de hayatını kaybederken, otomobillerdeki Oktay Karaboğa, Orhan Karaboğa, Kemal Atay, Kubilay Korkmaz, Gülhanım Keskin ve Merve Keskin yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından İdris Ülger ile İrfan Keskin'in cenazeleri, yakınlarına teslim edildi.

İdris Ülger'in cenazesi kent merkezindeki Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ülger'in yeni ehliyet aldığı, ve Birinci Amatör Küme ekiplerinden Kayseri İdman Yurdu'nda futbol oynadığı belirtildi.

Sarıoğlan ilçesine getirilen İrfan Keskin'in cenazesinin ise yarın toprağa verileceği bildirildi. Keskin'in İngiltere'ye gitmek için oturum izni aldığı ve gitmeden önce eşi Gülhanım ve kızı Merve ile gezmeye çıktıkları ifade edildi.

Tedavileri süren 6 kişiden İrfan Keskin'in eşi ve kızının sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.