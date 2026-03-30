Kazada ölen Bülent Umut'u arkadaşları, sırasına çiçek bırakıp andı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde kullandığı motosikletle yaptığı kazada hayatını kaybeden 4'üncü sınıf öğrencisi Bülent Umut Kesgin'i (11) okul arkadaşları sırasına çiçek bırakıp andı.

Akhisar ilçesi Doğrugöz Mahallesi'nde oturan Bülent Umut Kesgin, cuma günü akşam saatlerinde yönetimindeki motosikletle yol kenarındaki ağaca, ardından da mezarlığın bahçe duvarına çarptı. Kazada Bülent Umut Kesgin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bülent Umut, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Bülent Umut'un cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

ARKADAŞLARI UNUTMADI

Doğrugöz Şehit Turgut Makasçı İlkokulu öğrencisi olan Bülent Umut Kesgin'i, okuldaki arkadaşları unutmadı. Arkadaşları, Bülent Umut'un sırasına çiçek bırakıp, gözyaşı içinde andı.

