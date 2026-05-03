Kayserispor ile Eyüpspor 1-1 Berabere Kaldı

(KAYSERİ) - Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor, sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Konuk ekip, 4. dakikada Luccas Claro'nun golüyle öne geçti. Ev sahibi Kayserispor, 60. dakikada Indrit Tuci'nin golüyle eşitliği sağladı. Kayserispor'un 45+6. dakikada Fedor Chalov ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla Eyüpspor puanını 29'a, Kayserispor ise 27'ye yükseltti. Eyüpspor küme düşme hattının 1 puan üzerinde yer alırken, Kayserispor düşme potasında kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor ise Corendon Alanyaspor deplasmanına gidecek.

