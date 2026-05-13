Kayseri Valisi Çiçek, vatandaşlarla bir araya geldi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Çiçek, vatandaş memnuniyetini esas alan bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

Çiçek, "Kayserili hemşehrilerimize hizmet etmek bizim için büyük bir sorumluluk ve gurur kaynağıdır. Vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları doğrudan bizlere aktarabilmelerini önemsiyoruz. Bu nedenle düzenli olarak vatandaşlarımızla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından vatandaşlarla görüşen Çiçek, onların talep, öneri ve sorunları dinledi, çözüm noktasında ilgili kurum amirlerine talimat verdi.

Programa, Vali Yardımcıları Abdullah Kalkan, Şenol Esmer, Mehmet Türköz, Erkan Kaçmaz, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.