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Vali Çiçek'ten Jandarma'nın 187. yılına özel mesaj

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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek, mesajında, köklü tarihi, disiplinli yapısı ve yüksek görev bilinciyle devletin en saygın kurumları arasında yer alan Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşadıklarını ifade etti.

Jandarma mensuplarına görevlerine başarılar dileyen Çiçek, şunları kaydetti:

"Yüce milletimizin sevgisinden ve güveninden aldığı güçle, gece gündüz demeden, dağ taş dinlemeden fedakarca görev yapan kahraman jandarmamız, sadece asayişin değil, devletimizin bekasının da en büyük güvencelerinden biridir. Terörle mücadeleden asayişe kadar her alanda yazılan bu kahramanlık destanı, milletimizin hafızasında ebediyen yaşayacaktır. Kurulduğu ilk günden bu yana, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygılı görev anlayışıyla vatandaşımızın can ve mal güvenliğini koruyan jandarma teşkilatımız, suç ve suçluyla mücadelede gösterdiği üstün başarılarla milletimizin takdirini kazanmıştır. Teknolojik altyapısı ve eğitimli kadrosuyla geleceğe güvenle yürüyen Jandarma Teşkilatı, asil milletimizin her daim hizmetindedir. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
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