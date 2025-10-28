Kayseri Valisi, Anaokulu Öğrencileriyle Cumhuriyet Bayramı Coşkusunu Paylaştı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, anaokulu öğrencilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Çiçek, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ulaşıp okula ve Cumhuriyet Yürüyüşü'ne davet eden Ayşe Ahmet İnci Anaokulu öğrencisi Yusuf Ömer Atalan'ın davetini geri çevirmedi.

Çiçek, davet üzerine okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında miniklerin hazırladığı Bayrak Sergisi'ni gezen Çiçek, öğrencilerle sohbet etti ve onların Cumhuriyet heyecanına ortak oldu.

Vali Çiçek, öğrencilerle beraber Cumhuriyet Yürüyüşü'ne de katıldı.

Cumhuriyet sevincini miniklerle birlikte paylaşan Çiçek, program sonunda öğretmen ve velilere emeklerinden dolayı teşekkür etti.