Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi'nde sona yaklaşıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılacak Halk Kütüphanesi'nin hastalar ve hasta yakınları için önemli bir moral kaynağı olacağını belirtti. Kütüphane, kitapların terapötik gücünü vurgulayan bir projeyle hizmet verecek.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Şehir Hastanesi'nde hizmet verecek olan Halk Kütüphanesi'nde çalışmaları inceledi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yaptırılan kütüphanenin hasta ve hasta yakınlarına hizmet vereceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çiçek, kitapların terapi edici bir gücü olduğuna inandığını anlattı.

Çiçek, projenin anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Özellikle uzun süre hastanede kalan hastalar ve hasta yakınları için bu kütüphane büyük bir moral ve umut kaynağı olacak. Kütüphanede yalnızca okuma alanlarının değil, aynı zamanda hastalara ve hasta yakınlarına kitap taşıma hizmetinin de sunulacak olması, projeye ayrı bir anlam kazandırıyor." ifadelerini kullandı.

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Çiçek, projenin Türkiye genelinde benzer projelere ilham vereceğini aktardı.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan da çalışmalar hakkında Çiçek'e bilgi verdi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
