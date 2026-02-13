Sarız'da taşımalı eğitime bir gün ara verildi
Olumsuz hava koşulları, kar ve buzlanma nedeniyle Kayseri'nin Sarız ilçesinde 13 Şubat Cuma günü tüm eğitim kurumlarında taşımalı eğitime ara verildi.
Sarız Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları, kar ve buzlanma sebebiyle Sarız ilçemiz genelindeki tüm eğitim kurumlarında 13 Şubat Cuma günü taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir."
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel