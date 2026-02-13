Haberler

Sarız'da taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Güncelleme:
Olumsuz hava koşulları, kar ve buzlanma nedeniyle Kayseri'nin Sarız ilçesinde 13 Şubat Cuma günü tüm eğitim kurumlarında taşımalı eğitime ara verildi.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde olumsuz hava koşulları, kar ve buzlanma dolayısıyla taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Sarız Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları, kar ve buzlanma sebebiyle Sarız ilçemiz genelindeki tüm eğitim kurumlarında 13 Şubat Cuma günü taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir."

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
