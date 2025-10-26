Kayseri Pınarbaşı'nda 48 Saatte 2.176 Ton Sıcak Asfalt Serildi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı ilçesinde son 48 saatte 2.176 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Ekipler, doğal gaz ve altyapı çalışmaları sonucunda bozulan yollarda asfaltın üretimi ve nakil işlemlerini tamamladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Pınarbaşı ilçe merkezinde sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.
Ekipler, ilçede doğal gaz ve altyapı hizmetleri sonucu bozulan yol ağında, son 48 saatte 2 bin 176 ton asfaltın üretimi, nakli ve serim işlemlerini tamamladı.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel