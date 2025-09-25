Kayseri'nin Hacılar İlçesine Yeni Cami ve Eğitim Merkezi Projesi İçin Protokol İmzalandı

Kayseri'nin Hacılar ilçesine yapılacak Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan Cami Şerifi Külliyesi ve Gençlik Eğitim Merkezi için protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Mahallesi'ne yapılması planlanan külliye ve eğitim merkez için belediye hizmet binasında düzenlenen protokole, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ve hayırsever iş insanı Ömer Kartal katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, inşaatın yaklaşık 900 metrekarelik bir alanda başlayacağını bildirdi.

Külliyeyi ve merkezi yaklaşık 1 yıl sonra hizmete açmayı planladıklarını belirten Özdoğan, "İlçemize, ilimize hayırlı olsun. Rabbim kıymetli hayır sahibinin hayrını kabul etsin. İnşallah burada hep birlikte ibadet edeceğimiz günleri de Allah bize göstersin, bunun için dua ediyorum." ifadesini kullandı.