Kayseri merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 70 şüpheliden 54'ü tutuklandı

KAYSERİ merkezli 4 ilde FETÖ/PDY üyelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 70 şüpheliden 54'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konulurken, 16 kişi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 8 aylık teknik-fiziki takip ve dinleme sonucu Kayseri, İstanbul, Adana ve Mersin illerinde tespit edilen adreslere 676 personelin katılımı ile 16 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 70 kişi gözaltına alındı. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda gizli düzenek halinde ses kayıt ve kamera cihazı, 3 ruhsatsız tüfek, tabanca, 50 fişek ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 70 şüpheliden 54'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konulurken, 16 kişi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak salıverildi.

