Kayseri merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyon: 4 tutuklama

KAYSERİ merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri sınırları içerisinde, kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan örgüt mensubu M.B.'nin (64) adına suç örgütü kurarak baskı, cebir, şiddet ve tehdit yöntemleriyle kamu düzenini, otoritesini ve barışını tehdit eden, tehlikeye düşüren ve yapmış oldukları eylemlerle yasa dışı ekonomik kazanç elde eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

2 AYLIK TAKİP SONRASI OPERASYON

Bu kapsamda Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 aylık teknik-fiziki takip ve dinleme sonucunda Kayseri, Mersin ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt yöneticisi M.A.Ş. (44) ile örgüt üyeleri N.Ş. (35), Z.E.H. (46), S.Ş. (32), M.Ş. (36), İ.A. (20) yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden M.A.Ş., N.Ş., Z.E.H. ve S.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.Ş. ile İ.A. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

