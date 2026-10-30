Kayseri Melikgazi'de apartman kavgasında iki kişi bıçakla yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Esentepe Mahallesi Sıla Sokak'taki bir apartmanda Y.Y. ile E.Ö.Z. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Y.Y. ile E.Ö.Z. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA