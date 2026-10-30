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Kayseri Melikgazi'de apartman kavgasında iki kişi bıçakla yaralandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Sıla Sokak'taki bir apartmanda iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sonucu yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Esentepe Mahallesi Sıla Sokak'taki bir apartmanda Y.Y. ile E.Ö.Z. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Y.Y. ile E.Ö.Z. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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