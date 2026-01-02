Haberler

Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

Kayseri'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Malatya ve Kayseri-Erciyes yolları, kar temizleme çalışmaları sonucunda ulaşıma açıldı. Emniyet ekipleri, kapanan yollarda tedbir alarak araçları şehir merkezine yönlendirdi.

KAYSERİ'de kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri-Malatya yolu ile Kayseri- Erciyes kara yolu ulaşıma açıldı.

Kayseri'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kar ve tipi nedeniyle kapanan yollarda tedbir aldı. Kayseri'den Malatya'ya geçişlere izin vermeyen ekipler, araçları şehir merkezine yönlendirdi. Ulaşıma kapanan Kayseri-Malatya yolu ve Kayseri-Erciyes yolu, belediye ve karayolları ekiplerinin kar temizleme çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
