Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

KAYSERİ'de kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri-Malatya yolu ile Kayseri- Erciyes kara yolu ulaşıma açıldı.

Kayseri'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kar ve tipi nedeniyle kapanan yollarda tedbir aldı. Kayseri'den Malatya'ya geçişlere izin vermeyen ekipler, araçları şehir merkezine yönlendirdi. Ulaşıma kapanan Kayseri-Malatya yolu ve Kayseri-Erciyes yolu, belediye ve karayolları ekiplerinin kar temizleme çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.