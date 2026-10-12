Kayseri Kocasinan'da akrabasını bıçaklayan zanlı kaçarken otobüse çarpıp yakalandı

Kayseri Kocasinan'da akrabasını bıçaklayan zanlı kaçarken otobüse çarpıp yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alkol aldıktan sonra tartıştığı akrabasını bacağından bıçaklayan şüpheli, aracıyla kaçarken halk otobüsüne çarptı. Yaralı Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde akrabasını bıçakladıktan sonra aracıyla kaçarken halk otobüsüne çarpan zanlı gözaltına alındı.
Gevhernesibe Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda B.C. ile akrabası M.A. alkol aldıktan sonra henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.C. bıçakla M.A'yı bacağından yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, 06 BPZ 876 plakalı hafif ticari aracıyla kaçmaya çalışırken 38 AB 299 plakalı halk otobüsüne çarpan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.