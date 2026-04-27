Kayseri Kitap Fuarı, 992 bin 880 ziyaretçiyi ağırladı

Kayseri'de "okuyan ve okutan şehir" vizyonuyla düzenlenen 8'inci Kayseri Kitap Fuarı, 992 bin 880 kitapseveri ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin ev sahipliğinde Dünya Ticaret Merkezi'nde 17-26 Nisan arasında gerçekleştirilen fuar, 10 gün boyunca vatandaşların ilgi odağı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, fuarın 992 bin 880 ziyaretçi tarafından gezildiğini belirtti.

Fuarın her yıl artan ilgiyle Türkiye'nin en dikkati çeken kültürel organizasyonlarından biri haline geldiğini anlatan Büyükkılıç, Kayseri'nin kültürel kimliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.