Kayseri Kitap Fuarı, 992 bin 880 ziyaretçiyi ağırladı

Kayseri'de "okuyan ve okutan şehir" vizyonuyla düzenlenen 8'inci Kayseri Kitap Fuarı, 992 bin 880 kitapseveri ağırladı.

Kayseri'de "okuyan ve okutan şehir" vizyonuyla düzenlenen 8'inci Kayseri Kitap Fuarı, 992 bin 880 kitapseveri ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin ev sahipliğinde Dünya Ticaret Merkezi'nde 17-26 Nisan arasında gerçekleştirilen fuar, 10 gün boyunca vatandaşların ilgi odağı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, fuarın 992 bin 880 ziyaretçi tarafından gezildiğini belirtti.

Fuarın her yıl artan ilgiyle Türkiye'nin en dikkati çeken kültürel organizasyonlarından biri haline geldiğini anlatan Büyükkılıç, Kayseri'nin kültürel kimliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem

Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
500

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

Belediyede satırlı dehşet kamerada! Başından yaralandı

Belediyede satırlı dehşet kamerada! Direkt kafasını hedef aldı
Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi

88. dakikada geride oldukları maçı inanılmaz geri dönüşle kazandılar
Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti

Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocuklarını toprağa verdiler
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! Ne karar çıkacağı merak konusu

Dananın kuyruğu kopuyor!

Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı

Beklenen oldu!