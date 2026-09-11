Kayseri- Kıraathane yangında kullanılamaz hale geldi
KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde kıraathane, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde kıraathane, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
İlçenin Camikebir Mahallesi Kara Mustafa Paşa Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında Ahmet Çetin'e ait kıraathanede yangın çıktı. Alevler kısa sürede kıraathanenin tamamını etkisini altına aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü.
İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
Haber-Kamera: Metin DEĞİRMENCİ/KAYSERİ,