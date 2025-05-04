Kayseri İtfaiyesi Nisan Ayında 567 Olayla Mücadele Etti

Kayseri İtfaiyesi Nisan Ayında 567 Olayla Mücadele Etti
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, nisan ayında 567 olaya müdahale etti. Ekipler, yangın, trafik kazası ve su baskınları gibi birçok durumda kurtarma çalışmalarında bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri nisan ayında 567 olaya müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri geçen ay 567 olaya müdahalede bulundu.

Nisan ayı verilerine göre, 261 yangın, 68 trafik kazası ve 6 su baskınına müdahale eden ekipler, 232 de kurtarma çalışması yaptı.

Öte yandan ekipler 2 bin 841 vatandaşa eğitim verirken, 85 de denetimde bulundu.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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