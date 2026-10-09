Kayseri İncesu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 3 kişi defnedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kayseri'nin İncesu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri defnedildi.

Ankara-Kayseri kara yolunun Süksün Mahallesi yakınlarında 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Necati Karakoç (67) ve eşi Keziban Karakoç (67) ile Nazlı Avcı'nın (63) cenazeleri, Orgeneral Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

Burada Karakoç ve Avcı ailelerinin yakınları taziyeleri kabul etti.

Kılınan namazın ardından Karakoç çifti ile Keziban Karakoç'un kardeşi Nazlı Avcı'nın cenazeleri Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Ankara-Kayseri kara yolunun Süksün Mahallesi yakınlarında Halil Özdemir idaresindeki 06 HH 847 plakalı otomobil ile Necati Karakoç yönetimindeki 06 NH 993 plakalı otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, kazada yaralanan ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili olduğu öğrenilen Özdemir ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaynak: AA