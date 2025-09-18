Haberler

Kayseri Hastanesinde Dolandırıcılık: Çalışana 10 Ay Hapis

Kayseri Şehir Hastanesi'nde burun ameliyatı için para ödeyip dolandırılan M.A.'nın şikayeti sonrası, hastane çalışanı A.T. 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. A.T., dolandırıcılık suçlamasını kabul ederek mağdurdan özür diledi.

KAYSERİ Şehir Hastanesi'nde burun ameliyatı olmak isteyen M.A.'dan 'sıra alma' bahanesiyle 9 bin TL alıp dolandırdığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan hastane çalışanı A.T., 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen 9 Mayıs'ta Kayseri Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hastaneye burun ameliyatı için giden M.A., bu sırada hastanede işçi olarak çalışan A.T. ile tanıştı. A.T.'nin, M.A.'ya doktoru tanıyan bir arkadaşıyla konuşup ameliyat sırası alabileceğini söylediği ve bıçak parası olarak 9 bin TL talep ettiği öne sürüldü. M.A., A.T.'ye 2 parça halinde ödeme yaptı. Kendisine söylenen günde öğle saatlerinde hastaneye giden M.A., ameliyat edilmemesi sonrası şikayetçi oldu.

Şüpheli A.T. hakkında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılıp iddianame düzenlendi. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık A.T. ile mağdur M.A. hazır bulundu. A.T., "Yaptığımdan dolayı pişmanım. O dönem ihtiyacım vardı. Mağdurdan da özür diliyorum. Parasını da geri ödedim" dedi.

Mağdur A.T. ise şikayetçi olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık A.T.'yi, 'Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan bahisle dolandırıcılık' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
