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Kayseri Hacılar'da baba kucağında üzerine kaya parçası düşen çocuk ağır yaralandı.

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Kayseri Hacılar'da baba kucağında üzerine kaya parçası düşen çocuk ağır yaralandı.
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Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kayalık alanda babasının kucağında dolaşan 3 yaşındaki çocuğun üzerine kayadan kopan parçalar düştü. Başından ağır yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı; polis inceleme başlattı.

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde kayalık alanda dolaşan R.Ş.'nin kucağındaki oğlu K.Ş. (3), üzerine kaya parçası düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Hacılar ilçesi Yukarı Mahalle Buğra Çıkmaz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; baba R.Ş., oğlu K.Ş.'yi kucağına alıp kayalıklarda dolaşmaya başladı. Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle baba ve oğlunun üzerine, kayadan kopan parçalar düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ağır yaralanan K.Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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