Kayseri gündem: Kayseri'de bir kişi trafikte kovaladığı kardeşini silahla yaraladı Güncel Haberler Kayseri gündem haberine göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, bir kişi trafikte kovaladığı kardeşini silahla yaraladı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, bir kişi trafikte kovaladığı kardeşini silahla yaraladı. Alınan bilgiye göre, 38 AAK 300 plakalı otomobiliyle Osman Kavuncu Bulvarı'nda ilerleyen Erkut Ç'yi, husumetlisi olduğu kardeşi Eray Ç. kovalamacanın ardından silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öte yandan Erkut Ç. akan trafikte geri vitese aldığı aracıyla kardeşinden kaçmaya çalışırken Vedat Ç'nin kullandığı 38 BT 087 plakalı otomobile çarptı. Silahla yaralanan Erkut Ç. ile trafik kazasında yaralanan Vedat Ç, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan Osman Kavuncu Bulvarı Kayseri Güncel Haberler

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