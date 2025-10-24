Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde Kadına Şiddet Protestosu

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) Ferhat Karakaya'nın eski eşi Meliha Keskin'i pompalı tüfekle öldürmesinin ardından öğrenciler, 'Sevgi öldürmez', 'Kadınlar size Allah'ın emanetidir', 'Kampüste ölmek istemiyoruz' yazılı pankartlar hazırladı. Edebiyat Fakültesi önünde toplanan öğrenciler, Meliha'nın saldırıya uğradığı yere çiçekler bıraktı. Daha sonra öğrenciler, polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleriyle sloganlar atarak üniversite rektörlüğüne yürüdü. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun öğrencileri kapıda karşıladı. Kampüsün halk girişine kapanmasını değerlendirdiklerini söyleyen Altun, "Bizim şu noktada kampüsle ilgili olarak dışarıya kapanması, sağlık kampüsünün de hastane geçişleri açısından ayrı bir şekilde değerlendirmesiyle ilgili çalışmalarımız var. Burada sizin temsilci arkadaşlarınız var. Arkadaşlarla beraber biz bu ortaya koyduğumuz, koyacağımız çalışmaları hep birlikte yöneteceğiz ve şunu bilin; bu konu sizin can güvenliğiniz, emin olun. Şunu unutmayın, bu üniversite çok büyük bir üniversitedir. Sizlerle beraber daha büyük olacağız. Kadına şiddete bizler de karşıyız. Bizler de bunlarla ilgili konuların takipçisi olacağız" diye konuştu. Grup, bir süre sonra sorunsuz şekilde bölgeden ayrıldı.

