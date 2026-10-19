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Kayseri Erciyes'te kayalıklardan düşen yabancı dağcı için arama kurtarma başlatıldı

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Kayseri Erciyes'te kayalıklardan düşen yabancı dağcı için arama kurtarma başlatıldı
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Kayseri'de Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yapan yabancı uyruklu 2 dağcıdan biri Şeytanderesi Kahvaltı Kayalıkları civarında kayalıklardan düşerek sürüklendi. Diğerinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve JAK ekipleri arama kurtarma başlattı; AFAD'ın dron ekibi katılıyor.

Kayseri'de, Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yapan yabancı uyruklu 2 dağcı için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştiren yabancı uyruklu 2 dağcıdan biri Şeytanderesi Kahvaltı Kayalıkları civarında kayalıklardan düşerek sürüklendi. Diğer dağcının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede dağcılarla irtibat kuran ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

AFAD'ın profesyonel dağcı ve dron ekibi de çalışmalara katılıyor.

Kaynak: AA
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