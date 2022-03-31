Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da Bakan Kirişci'yi ziyaret eden Büyükkılıç, kentte yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, büyükşehir olarak tarım ve hayvancılığa önemli destekler verdiklerini belirterek, "Gerçekleştirdiğimiz projelerde desteklerini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci'yi ziyaret ettik. Sayın bakanımıza misafirperverlikleri ve destekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özhaseki'yi de ziyaret eden Büyükkılıç, Kayseri'yi ilgilendiren projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç'tan 16 ilçeye 3 yılda 200 ziyaret

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç 3 yıllık görev süresinde, 16 ilçeye 200 kez ziyaret gerçekleştirdi.

Kentin her köşesindeki projeleri ve hizmetleri ile şehrin çehresini değiştiren Büyükkılıç, 16 ilçeyi de 3 yıl boyunca adeta yol ederek, ilçelere dolu dolu yatırımlar götürdü.

Çolakbayrakdar, AK Parti Kadın Kolları üyeleriyle bir araya geldi

İlçe belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kadın Kolları üyeleriyle bir araya geldi.

Konuklarını Erciyesevler Tesisi'nde misafir eden Çolakbayrakdar, Kocasinan'a yaptığı hizmetleri ve projeleri anlattı.

Kayserililere çok daha güzel bir ilçe sunmak için çalıştıklarını belirten Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik alanında da en iyi uygulamaları hayata geçirdiklerini, vatandaşın ihtiyacına yönelik çalışma yaptıklarını ve gönüllere dokunan projelere imza attıklarını kaydetti.