Kayseri’deki suç örgütü operasyonunda 16 tutuklama

16 TUTUKLAMA

Kayseri'de 'Şirinler' olarak bilinen yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı