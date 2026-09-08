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Kayseri’deki suç örgütü operasyonunda 16 tutuklama

Kayseri’deki suç örgütü operasyonunda 16 tutuklama
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16 TUTUKLAMAKayseri’de ‘Şirinler’ olarak bilinen yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

16 TUTUKLAMA

Kayseri'de 'Şirinler' olarak bilinen yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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