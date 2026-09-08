Kayseri’deki suç örgütü operasyonunda 16 tutuklama
16 TUTUKLAMAKayseri’de ‘Şirinler’ olarak bilinen yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
16 TUTUKLAMA
Kayseri'de 'Şirinler' olarak bilinen yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı