Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, işçi servisinin de yer aldığı 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek yaralılara müdahale edildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, aralarında işçi servisinin de bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Aydınlıkevler Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda, H.T. idaresindeki 38 P 0360 plakalı işçileri taşıyan servis midibüsü ile 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı yolda, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.