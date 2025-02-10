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Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, işçi servisinin de yer aldığı 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek yaralılara müdahale edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, aralarında işçi servisinin de bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Aydınlıkevler Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda, H.T. idaresindeki 38 P 0360 plakalı işçileri taşıyan servis midibüsü ile 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı yolda, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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