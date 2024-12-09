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Kayseri'de Yasa Dışı Bahis Operasyonları: 41 Bin Kişiye 500 Milyon Lira Ceza

Kayseri'de Yasa Dışı Bahis Operasyonları: 41 Bin Kişiye 500 Milyon Lira Ceza
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, son 5 yılda yasa dışı bahis oynayan yaklaşık 41 bin kişiye toplam 500 milyon lira ceza kesti. Operasyonlarda şüpheli kişiler örgütlü bir yapı içinde hareket ederken, birçok banka hesabına da tedbir konuldu.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen Kayseri merkezi operasyonlarda, son 5 yılda yasa dışı bahis oynadıkları tespit edilen yaklaşık 41 bin kişiye 500 milyon lira civarında idari para cezası uygulandı.

Yurt dışı tabanlı sitelerde yapılan yasa dışı bahis ve kumar, oyun ve film siteleri, spor müsabakalarındaki reklam panoları, cep telefonlarına gelen mesajlar ve sosyal medya içerik üreticileri aracılığıyla tanıtılarak öne çıkartılıyor.

Polis ekiplerince yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis oynatanların örgütlü ve organize şekilde hareket ettikleri, örgüt elebaşı, yardımcıları, site kurucuları, canlı destek hattı, banka hesap toplayıcıları ve banka hesap sahiplerinin hiyerarşik şekilde organize oldukları belirlendi.

Yasa dışı bahis oynatanların, kimliklerini gizlemek amacıyla "setçi" adı verilen kişiler aracılığıyla özellikle üniversite öğrencileri, ev kadınları ve ihtiyaç sahiplerine açtırdıkları cep telefonu hatlarını ve banka hesaplarını para vadederek kullandıkları tespit edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser Hakan Taş, AA muhabirine, yasa dışı bahis ve kumarla mücadelenin etkin şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

Kayseri'de son 5 yılda önemli operasyonlar yapıldığını belirten Taş, şunları kaydetti:

"İlimizde son 5 yılda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz aracılığıyla 139 şüpheli gözaltına alınmış, 79'u tutuklanmıştır ayrıca 940 adli tahkikat tanzim edilmiş, 2 bin 655 şüpheliye adli işlem yapılmış, 35 şüpheliye de yasa dışı bahis reklamı yapmak ve özendirmekten adli işlem yapılmıştır. Toplamda 4 bin 500 banka ve ödeme kuruluş hesaplarına işlem yapılmıştır. Tespit edilen 27 siteye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) aracılığıyla erişim engeli getirmiş bulunmaktayız."

Taş, yasa dışı bahis operasyonları kapsamında yapılan incelemelerde şüphelilere ait olduğu değerlendirilen banka hesaplarındaki yaklaşık 1 milyon liraya el konulduğunu ifade etti.

"Site domainleri yurt dışı menşeli"

Yasa dışı bahis oynayanlara 228 bin liraya kadar idari yaptırım cezası uygulandığını kaydeden Taş, "Son 5 yıl içerisinde Kayseri merkezli operasyonlarda yaklaşık 41 bin kişiye 500 milyon lira civarında idari para cezası uygulandı." bilgisini verdi.

Site domainlerinin yurt dışı menşeli olduğunu belirten Taş, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılan paranın takibini zorlaştırmak için tutarın çok sayıda kişinin hesabına geçtikten sonra kripto cüzdan hesaplarına, buradan da kripto soğuk cüzdan hesaplarına gönderildiğini, böylece yurt dışına transferinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Yasa dışı bahis oynatanlara 1 yıldan 3 yıla kadar, bu suçu örgüt kurarak yapanlara ise 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verildiğini dile getiren Taş, tespit edilen sitelere ise BTK tarafından erişim engeli getirildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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