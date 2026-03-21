Kayseri'de çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Develi ilçesinde yangın meydana geldi. Yangında Raziye Doğan ağır yaralanırken, zihinsel engelli kızı Melek Doğan hayatını kaybetti. Yangının sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı iddia ediliyor.

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında Raziye Doğan ağır yaralandı, zihinsel engelli kızı Melek Doğan (40) ise hayatını kaybetti.

Develi ilçesi Gazi Mahallesi'nde Raziye Doğan ile zihinsel engelli kızı Melek Doğan'ın yaşadığı iki katlı evde dün akşam saatlerinde, iddiaya göre sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında ağır yaralanan Raziye Doğan ve zihinsel engelli kızı Melek Doğan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Melek Doğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Raziye Doğan'ın tedavisi sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
