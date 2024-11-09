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Kayseri'de Yangın: Duman Zehirlenmesi Sonucu 66 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Yangın: Duman Zehirlenmesi Sonucu 66 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Kayseri'nin Develi ilçesinde 2 katlı bir binada çıkan yangında dumandan zehirlenen 66 yaşındaki Ahmet Çetin, hastanede hayatını kaybetti. Yangın, bilinmeyen bir nedenle başladı ve binanın bir kısmını kapladı.

KAYSERİ'de 2 katlı binada çıkan yangında girişteki dairede yaşayan ve dumandan zehirlenen Ahmet Çetin (66), hastanede hayatını kaybetti.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Develi ilçesi Aşağıeverek Mahallesi'ndeki 2 katlı binada meydana geldi. Binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın bir kısmını kapladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangını söndürmek için çalışma yaptı. Binadakiler polis tarafından tahliye edildi. Giriş katta yaşayan ve dumanların arasında kalarak zehirlenen Ahmet Çetin, ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çetin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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