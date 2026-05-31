Kayseri'de baraj gölüne düşerek kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde viyadükten Yamula Baraj Gölü'ne düşerek kaybolan 29 yaşındaki Hüseyin Göker'in cesedi, suya düştüğü yerden 700 metre uzaklıkta bulundu. Evli ve 2 çocuk babası olan Göker'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Göker'in, dün Yaşar Karayel Viyadüğü'nden Yamula Baraj Gölü'ne düştüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına jandarma, polis, AFAD, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, UMKE, Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi ve İHH'den toplam 65 kişilik ekip katılmıştı.