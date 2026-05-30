Viyadükten baraja düşüp, kaybolan 2 çocuk babası aranıyor

Güncelleme:
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde Yaşar Karayel Viyadüğü'nden Yamula Barajı'na düşen 2 çocuk babası H.G. için 50 kişilik ekip gece boyunca arama yaptı, çalışmalar sürüyor.

KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde viyadükten Yamula Barajı'na düşerek kaybolan 2 çocuk babası H.G. (29) için arama çalışması başlatıldı.

Yaşar Karayel Viyadüğü'nden bir kişinin Yamula Barajı'na düştüğünü görenler, dün akşam saatlerinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, İHH, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama ve Kurtarma, itfaiye ve TÜRKUAZ Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Baraja düşen kişinin, viyadük yakınlarında terk edilmiş halde otomobili bulunan 2 çocuk babası H.G. olduğu belirlendi. Yaklaşık 50 kişilik ekiple gece saatlerinde başlatılan arama çalışmaları, sabaha kadar sürdü. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
