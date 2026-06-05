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Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

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Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanık A.U., 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanık suçlamaları reddetti.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık A.U. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık A.U. savunmasında, uyuşturucu madde satmadığını iddia etti.

Yıllardır uyuşturucu madde kullandığını belirten A.U, "Ben 2 kızım için yaşamayı göze aldım. Bundan sonra uyuşturucu satanları devletime bildirmeye karar verdim. Daha önceki beyanlarımda uyuşturucu kullandığımı söylemiştim. 2 kez tedavi gördüm. Hayatım boyunca namusum ve şerefimle para kazandım" ifadelerini kullandı.

Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen sanık, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
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