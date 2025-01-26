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Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Firari Hükümlü Yakalandı

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Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden 21 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlünün başka suçlardan da arandığı tespit edildi.

Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden hakkında 21 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Kısım Amirliği ve Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bünyan ilçesinde arananlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Fatih Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, 2 ayrı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 21 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. yakalandı.

Başka suçlardan da 4 aydır arandığı belirlenen hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
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