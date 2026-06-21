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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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Kayseri'nin İncesu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 524 gram sentetik uyuşturucu ve 4 cep telefonu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde düzenlenen operasyonda 524 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda yakalanan R.Y, A.G, B.F.Y. ve H.İ.T'nin üstlerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada, 524 gram sentetik uyuşturucu ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
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