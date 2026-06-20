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Kayseri'deki 15 kilo 565 gram uyuşturucu ele geçirildi

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Kayseri'nin Develi ilçesinde düzenlenen operasyonda 15 kilo 565 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde, düzenlenen operasyonda 15 kilo 565 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şehirlerarası uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ilçede bir aracı durduran ekipler, bagaj kısmında dedektör köpeği destekli yaptıkları aramada, 15 kilo 565 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.M. (34), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
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