Kayseri'de çekici kasasına gizlenmiş 1 milyon 260 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Kayseri'de düzenlenen narkotik operasyonunda bir çekici kasasında gizlenmiş 1 milyon 260 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. M.T. adlı şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ'de çekici kasasına gizlenmiş 1 milyon 260 bin uyuşturucu hap ile yakalanan M.T. (39), gözaltına alındı. Bu hapların toplam ağırlığının 214 kilo 550 gram olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirip, ticaretini yapmayı planlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda fiziki ve teknik takip sonrası bir çekici durduruldu. Düzenlenen operasyonda M.T. gözaltına alındı. Çekicide yapılan aramada; aracın kasasına gizlenmiş 1 milyon 260 bin captagon ele geçirildi. Bu hapların toplam ağırlığının 214 kilo 550 gram olduğu belirtildi. Ele geçirilen haplar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nde sergilenirken, şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor

MSB duyurdu! Bir ilimize daha Patriot geliyor
ABD'nin dev uçak gemisi yangın sonrası Girit'teki limana çekiliyor

ABD'den sürpriz adım! Geri çekiliyor
Savaş halindeki İran'da asgari ücrete dev zam

Savaş halindeki İran'da asgari ücrete dev zam
Laricani sonrası İran karıştı! Pezeşkiyan iddiası gündemi sarsacak cinsten

Laricani sonrası İran karıştı! Pezeşkiyan'dan kaos çıkaracak karar
2 yıl sakladı, uğruna meslek bile değiştirdi! Tam 7 bin 550 parça

2 yıl sakladı, uğruna meslek bile değiştirdi! Tam 7 bin 550 parça
ABD'nin dev uçak gemisi yangın sonrası Girit'teki limana çekiliyor

ABD'den sürpriz adım! Geri çekiliyor
8-2 gerideyken yaptığı olay oldu

8-2 gerideyken yaptığı olay oldu
İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz

İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var