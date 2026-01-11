Haberler

Ödüllü Sıfır Atık Yemek Yarışması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de, Talas Belediyesi ile Kayseri Üniversitesi işbirliğinde üniversite öğrencilerine yönelik ödüllü "Ulusal Sıfır Atık Yemek Yarışması" düzenlenecek.

Kayseri'de, Talas Belediyesi ile Kayseri Üniversitesi işbirliğinde üniversite öğrencilerine yönelik ödüllü "Ulusal Sıfır Atık Yemek Yarışması" düzenlenecek.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Mutfakta Dönüşüm Var-Lezzetlerin Sıfırıncı Noktası" sloganıyla gerçekleştirilecek yarışma, gıda israfının önlenmesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve çevre dostu üretim anlayışının yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017'de başlatılan "Sıfır Atık" projesi kapsamında düzenlenen organizasyon, üniversiteli gençleri çevreye duyarlı üretimin aktif bir parçası haline getirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sıfır atığın Talas'ta bir proje değil, bir yaşam kültürü haline geldiğini belirtti.

Belediye olarak her alanda sıfır atık bilincini yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Biz sıfır atığı yalnızca çevreyle ilgili bir başlık olarak değil, gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Talas Belediyesi olarak okullarda, kamu alanlarında ve günlük yaşamın içinde sıfır atık bilincini yaygınlaştıran çok sayıda uygulamayı hayata geçirdik. 'Mutfakta Dönüşüm Var' başlığıyla yürüttüğümüz farkındalık çalışmalarıyla özellikle evlerde ve mutfaklarda israfın önlenmesine dikkat çektik, atıkların kaynağında ayrıştırılması konusunda önemli bir bilinç oluşturduk."

Yalçın, gençlerin bu sürecin en önemli paydaşı olduğunu aktardı.

Yarışmaya katılmak isteyen üniversite öğrencileri, 30 Ocak'a kadar başvurularını https://ulakbel.talas.bel.tr/WebBasvuru/sifir-atik-yemek-yarismasi#/ adresinden yapabilecek.

Yarışmada, birinciye 30 bin, ikinciye 25 bin, üçüncüye ise 20 bin lira ödül verilecek. Ayrıca yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım sertifikası verilecek.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanalizasyona çimento döken firmaya 213 bin lira ceza

Pişkinliğiyle pes dedirtti, görüntüler çıkınca ceza yağdı
Galatasaray'dan maç sonu flaş karar

Galatasaray'dan maç sonu flaş karar
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir

Şampiyonluk sonrası ayrılıkları duyurdu
Kanalizasyona çimento döken firmaya 213 bin lira ceza

Pişkinliğiyle pes dedirtti, görüntüler çıkınca ceza yağdı
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217'e yükseldi

Komşu ülkedeki protestolarda ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
68 kentte 'sarı' alarm! Sıcaklıklar 7 derece düşecek, İstanbul'da kar aniden bastıracak

Harita sarıya döndü, alarm verildi! Kar aniden bastıracak