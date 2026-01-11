Ödüllü Sıfır Atık Yemek Yarışması

Kayseri'de, Talas Belediyesi ile Kayseri Üniversitesi işbirliğinde üniversite öğrencilerine yönelik ödüllü "Ulusal Sıfır Atık Yemek Yarışması" düzenlenecek.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Mutfakta Dönüşüm Var-Lezzetlerin Sıfırıncı Noktası" sloganıyla gerçekleştirilecek yarışma, gıda israfının önlenmesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve çevre dostu üretim anlayışının yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017'de başlatılan "Sıfır Atık" projesi kapsamında düzenlenen organizasyon, üniversiteli gençleri çevreye duyarlı üretimin aktif bir parçası haline getirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sıfır atığın Talas'ta bir proje değil, bir yaşam kültürü haline geldiğini belirtti.

Belediye olarak her alanda sıfır atık bilincini yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Biz sıfır atığı yalnızca çevreyle ilgili bir başlık olarak değil, gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Talas Belediyesi olarak okullarda, kamu alanlarında ve günlük yaşamın içinde sıfır atık bilincini yaygınlaştıran çok sayıda uygulamayı hayata geçirdik. 'Mutfakta Dönüşüm Var' başlığıyla yürüttüğümüz farkındalık çalışmalarıyla özellikle evlerde ve mutfaklarda israfın önlenmesine dikkat çektik, atıkların kaynağında ayrıştırılması konusunda önemli bir bilinç oluşturduk."

Yalçın, gençlerin bu sürecin en önemli paydaşı olduğunu aktardı.

Yarışmaya katılmak isteyen üniversite öğrencileri, 30 Ocak'a kadar başvurularını https://ulakbel.talas.bel.tr/WebBasvuru/sifir-atik-yemek-yarismasi#/ adresinden yapabilecek.

Yarışmada, birinciye 30 bin, ikinciye 25 bin, üçüncüye ise 20 bin lira ödül verilecek. Ayrıca yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım sertifikası verilecek.