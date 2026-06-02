Kayseri'de uluslarası öğrencilerin bayram ve mezuniyet sevinci

Kayseri Medeniyetin Burçları Derneği ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın organize ettiği "Kayseri Uluslararası Öğrenci Akademisi 2026 Dönemi" etkinliğinde mezuniyet ve bayramlaşma programı düzenlendi.

Medeniyet Burçlar Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, programa, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Uluslararası Öğrenci Akademisi Koordinatörü Ali Dursun, akademide görev alan öğretmenler ve kentteki üniversitelerde öğrenimlerine devam eden yaklaşık 200 uluslararası öğrenci katıldı.

Palancıoğlu, öğrencilerin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, akademiye katılıp sertifika almaya hak kazanan öğrencileri tebrik etti.

Dursun da akademinin tarihi geçmişiyle ilgili bilgi vererek, öğrencilerin bayramını kutladı.

Konuşmaların ardından eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından tamamlandı.