Kayseri'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de bir parkta iki grup arasında çıkan ve bir kişinin tüfekle yaralandığı kavga sonrası 16 ve 18 yaşındaki iki şüpheli yakalanarak polis merkezine götürüldü. Olayda kullanılan tüfek ele geçirildi, yaralı kişinin tedavisi ise sürüyor.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kayseri'de bir parkta iki grup arasında çıkan, bir kişinin tüfekle yaralandığı kavga ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen G.P. (16) ile M.A. (18), yakalandı. Olayda kullanılan tüfek ele geçirilirken, 2 şüpheli polis merkezine götürüldü. Yaralı F.Ç.'nin tedavisi de devam ediyor.

