Kayseri'de "TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı" açıldı

Kayseri'nin Talas ilçesindeki 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Törene katılan yetkililer, sergilenen projeler hakkında bilgi aldı. Fuarda 16 proje yer alıyor ve etkinlik 2 gün sürecek.

Kayseri'nin Talas ilçesindeki 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu'nda, "TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı" düzenlenen törenle açıldı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen fuarın açılışına, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, okul müdürü Erol Sarı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Memiş, yapılan eserler hakkında stantları gezerek öğrencilerden bilgi aldıklarını ifade etti.

Öğrencilerin değerli eserler ortaya koyduğunu anlatan Memiş, emeği geçenlere teşekkür etti.

Proje yürütücüsü ve fen bilimleri öğretmeni Ahmet Sağnak ise TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı kapsamında 16 projenin kabul gördüğünü söyledi.

Fen bilimleri, edebiyat, matematik, teknoloji tasarım ve bilişim teknolojileri alanında projelerin sergide yer aldığını belirten Sağnak, "Maarif modeli kapsamında araştıran, sorgulayan ve üreten bireyler yetiştirmek adına fuarımız burada katkı sağlayacaktır. Sergimiz 2 gün boyunca açık kalacak. Öğrencilerimize ve velilerimize burada bilim şöleni yapmak adına bizler hazırız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
