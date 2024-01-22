Kayseri'de trafik levhasına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı
Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin trafik levhasına çarpması sonucu sürücü ve yolcu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde trafik levhasına çarpan otomobildeki 2 kişi tedavi altına alındı.
A.F.Ç. idaresindeki 38 AJD 978 plakalı otomobil, Kayseri-Niğde kara yolu1. Etap TOKİ konutları mevkisinde trafik levhasına çaparak refüje çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki B.C. hastaneye kaldırıldı.