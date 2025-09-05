Kayseri'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Haberler

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil refüje çarpıp devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobilin refüje çarpıp karşı yöne geçerek devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Yeşilhisar ilçesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Kayseri'den Niğde yönüne giden S.F.A. idaresindeki 38 F 1032 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra karşı yöne geçip devrildi. Kazada S. F.A., ile yanında yolcu olarak bulunan Ö.H., M.H., M.Ö. ve H.F.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
