Kayseri'de trafik kazası: 5 kişi yaralandı
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Bahçecik Mahallesi'nde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bahçecik Mahallesi'nde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan H.H, A.H, M.A.H, B.H. ve A.M, Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel