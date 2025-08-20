Kayseri'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı

Kayseri'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen iki otomobil Cumhuriyet Mahallesi Necati Kurmel Bulvarı'nda çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada Ali Yücel ve Fatma Soyer yaşamını yitirirken 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yücel ve Soyer'in cenazesi ise morga gönderildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hakkında şiddet iddiası

Ünlü çift hakkında şok iddia! Komşular yaşananlara şahit oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Fındık Kurdu' Berna sahnede: Zaman onu bambaşka biri yaptı

Bir zamanların minik yıldızıydı! Şimdi sahnede bambaşka biri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.