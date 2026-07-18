Kayseri'de evin bahçesinde 2 tilki yavrusu görüntülendi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evin bahçesinde yiyecek arayan iki tilki yavrusu, cep telefonuyla kaydedildi. Kediler için konulan sudan içen yavruların çimlerde oynadığı görüldü.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, bir evin bahçesinde oynayan 2 tilki yavrusu görüntülendi.
Hayman Bağları'nda, müstakil bir evin bahçesine zaman zaman yiyecek aramak için gelen tilkiler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bahçeye kediler için konulan sudan içen tilki yavrularının, çimlerin üzerinde oynayıp koşturdukları ve yiyecek aradıkları görüldü.
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin