Haberler

Kayseri'de evin bahçesinde 2 tilki yavrusu görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evin bahçesinde yiyecek arayan iki tilki yavrusu, cep telefonuyla kaydedildi. Kediler için konulan sudan içen yavruların çimlerde oynadığı görüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, bir evin bahçesinde oynayan 2 tilki yavrusu görüntülendi.

Hayman Bağları'nda, müstakil bir evin bahçesine zaman zaman yiyecek aramak için gelen tilkiler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bahçeye kediler için konulan sudan içen tilki yavrularının, çimlerin üzerinde oynayıp koşturdukları ve yiyecek aradıkları görüldü.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent'i sattı

20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent'i sattı! Her sözü ayrı olay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor

Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor
Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım

Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım
Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti

Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

Yazıcıoğlu'yla ilgili 17 yıl sonra gelen itiraf! Sorguda döküldü
'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Türk dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi

Transfer gece yarısı bitti! 30 milyon Euro'ya İtalyan devine gitti